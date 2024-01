Henderson si è pentito dell'Arabia: chiede di tornare in Inghilterra, dove adesso è odiato

Redazione CM

Jordan Henderson potrebbe lasciare l'Arabia Saudita dopo appena sei mesi. E' quel che si apprende dalla stampa inglese, in particolare Daily Telegraph e The Sun, che sottolineano come l'ex capitano del Liverpool, nonostante la presenza sulla panchina dell'Al-Ettifaq della leggenda dei Reds Steven Gerrard, non si sia ambientato. Il trasferimento estivo, accompagnato da pesanti polemiche relative all'impegno per i diritti della comunità LGBTQ+ in passato, incompatibile con la mentalità mediorientale, è stato ricchissimo, ma ora le cose sono cambiate.



IN PRESTITO - Per Henderson c'è un'unica via verso casa: il prestito in Premier League, che gli costerebbe diversi milioni di euro di stipendio in meno e un bonus inserito nel contratto che scatterebbe ai due anni di militanza nella Saudi League. Niente di tutto questo. Hanno pesato molto i fischi dei tifosi in ogni apparizione con la maglia dell'Inghilterra, ma ha pesato anche il livello ancora basso nonostante i grandi investimenti nel mercato dei giocatori da parte delle squadre arabe, che tra l'altro attraggono poco pubblico negli stadi. Euro 2024 sembra richiedere un grado di preparazione maggiore.