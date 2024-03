Henry esalta Inzaghi: 'Se lo incroci in coppa sei nei guai'

Thierry Henry esalta Simone Inzaghi e il suo gioco. L'ex attaccante francese, oggi ct dell'Under 21, sta analizzando da tempo il gioco e le mosse dell'allenatore dell'Inter: "Sto seguendo il suo lavoro - ha rivelato in un'intervista rilasciata a Sky Sports - Lo seguo da molto, molto tempo; fin dai tempi della Lazio. Se lo incroci in una partita di coppa sei nei guai, come ha dimostrato contro il Manchester City con il suo 3-5-2".



IL CENTROCAMPO - Henry è entrato poi nel particolare delle strategie dell'Inter: "Mi piace il fatto che preferisce giocare con due centravanti, gioca un 3-5-2 pensato nel modo giusto soprattutto se analizziamo il centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Tutti giocatori bravi a giocare col pallone tra i piedi".



L'ATTACCO - "Davanti c'è Lautaro Martinez che torna e Thuram che si allarga sulle fasce quando Dimarco, Dumfries o Darmian non rientrano - continu Henry - In questo modo hanno segnato due gol contro la Juventus fuori casa e hanno bucato il Milan a San Siro con Thuram".



NOVE VITTORIE DI FILA - Nella gara contro il Genoa l'Inter ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva in campionato, è la seconda volta dopo i successi messi in fila da Antonio Conte. In quel caso i nerazzurri si fermarono a partite di fila con i tre punti, a Inzaghi mancano ancora tre partite per superare quel traguardo e avvicinarsi ancora di più al 20° scudetto. Dal Genoa, al Genoa, l'ultima partita senza vittoria dell'Inter è la gara d'andata contro i rossoblù: 1-1 a Marassi a fine dicembre; da quel momento solo successi tra campionato e coppe.



IL CALENDARIO DELL'INTER - Nella prossima partita di campionato i nerazzurri giocheranno in casa del Bologna dell'ex Thiago Motta nell'anticipo di sabato 9 alle ore 18, poi andranno in Spagna per affrontare l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions (si riparte dall'1-0 per l'Inter). Il 17 marzo ospiteranno il Napoli e la settimana dopo giocheranno ancora a San Siro contro l'Empoli, prima di andare a Udine il 7 aprile.