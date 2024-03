"If you met him in a cup game, then you're in trouble"



Thierry Henry dissects Inter Milan's formation under Simone Inzaghi pic.twitter.com/7jiUTMyHGL — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 4, 2024

e disi parla in Italia e in tutta Europa. La squadra che sta riscrivendo tutti i record della nostrainfatti ha attirato tanta attenzione anche da osservatori di tutto rispetto. Tra questi c'è infatti anche, ex campione di, con un passato anche alla, e ora stimato analista per la tv inglese. In diretta su Sky Sports e supportato da una lavagna interattiva, il francese ha parlato dei nerazzurri come, una papabile vincitrice anche dellasviscerandone le caratteristiche.'Seguo Inzaghi da tanto tempo, da quando allenava la Lazio. Si tratta di uno degli allenatori che ammiro di più oggi.Quello che mi piace di Inzaghi è cheSe sei l'Arsenal o il Manchester City, rimani con la palla così a lungo che a volte ti ritrovi a giocare con un 3-7, e se giochi contro una squadra le cui ali non sono aperte diventa molto difficile. Hai la palla ma se non sei in posizione sai che prima o poi ci sarà una transizione e sarà difficile per te contenerla.. Davanti c'è Lautaro Martinez che torna e Thuram che occupa le fasce quando Dimarco non rientra oppure Dumfries o Darmian che vanno sugli esterni. Hanno segnato così gol importanti con la Juve col Milan'.