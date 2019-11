Vincitore dell'Europeo nel 2000, Thierry Henry ha parlato a L'Equipe delle possibili favorite per il prossimo campionato Europeo: "Penso che l'Inghilterra possa arrivare in finale, così come la Francia, il Belgio, l'Olanda, l'Italia e la Germania. La lista è lunga, ci sono molte nazionali che giocano bene in Europa in questo momento e lo abbiamo visto anche nell'ultima Coppa del Mondo, dove quattro squadre europee sono arrivate in semifinale. Ci sono sei o sette squadre in grado di vincere".