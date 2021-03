Thierry Henry ha annunciato che chiuderà i propri account sui social network. L'ex attaccante francese di Arsenal, Barcellona e Juventus ha spiegato: "Lascio i social finché chi ha il potere di farlo non sarà in grado di regolamentare le piattaforme con lo stesso vigore e la stessa ferocia che adotta quando viene infranto il copyright".



"L'enorme quantità di razzismo e bullismo e la conseguente tortura mentale a cui sono sottoposti gli individui è troppo tossica per essere ignorata. Deve esserci una certa responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza alcuna conseguenza e rimanere anonimi. Fino a quando tutto questo non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme social. Spero che questo accada presto".