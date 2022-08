Thierry Henry nuovo azionista del Como. È iniziata oggi l'avventura nel calcio italiano dell'ex calciatore di Arsenal e Barcellona, campione del Mondo con la Nazionale francese. "Conosco la passione che c'è in Italia per il calcio e non ho esitato quando mi è stata proposta questa possibilità per questo che è a tutto gli effetti un nuovo capitolo della mia vita. Chi mi ha consigliato d'investire nel Como? Ho parlato sia con Fabregas che con Zambrotta, mio ex compagno al Barcellona. Cesc sarà protagonista e darà un grande contribuito in campo, che sia titolare o meno. Juve? Ho amato molto il club bianconero e sarei rimasto, se non fosse stato per una persona. Ho grande rispetto per il calcio italiano: venendo a giocare qui ho capito la mentalità dei calciatori. Ero della generazione di campioni del calibro di Gattuso e Pirlo"