Henry pazzo di Inzaghi: "E' eccezionale, quello che fa non l'ho visto spesso nella storia e soprattutto in Italia"

e lo ha fatto nel modo migliore, festeggiando la qualificazione ai quarti di finale di Champions League per la seconda volta durante la sua gestione. Al di là del comodo doppio successo contro gli olandesi del Feyenoord, è la consapevolezza acquisita dalla formazione nerazzurra in campo internazionale a riscuotere molti consensi.oggi apprezzato talent di CBS Sport.Guardate la partita con l'Arsenal, hanno difeso bassi e non hanno concesso tante opportunità.", ha dichiarato l'ex campione della nazionale francese. ". E' una squadra da rispettare e un tecnico da rispettare allo stesso modo", ha concluso Henry.Eliminato il Feyenoord, ora l'Inter è attesa ad aprile dalla doppia sfida contro il Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale di Champions League. Il match d'andata verrà disputato l'8 aprile all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, coi nerazzurri che avranno l'opportunità di giocarsi in casa il passaggio del turno, a San Siro, la settimana successiva. La vincente se la vedrà poi in semifinale contro una tra Barcellona e la squadra che supererà l'ottavo di finale tra Lille e Borussia Dortmund (1-1 in Germania all'andata, ndr).