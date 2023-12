L'ex stella di Arsenal e Barcellona, Thierry Henry, ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK, parlando anche della scelta di diventare un azionista del Como. Di seguito le dichiarazioni:



COMO - "Ho accettato perché sono rimasto colpito da tutto: dal progetto, dal luogo dove ci troviamo e dalle aspirazioni che questa società ha. E una di queste è fare in modo che la squadra di calcio diventi famosa tanto quanto lo è il lago che bagna questa città. Per riuscirci dovremo fare in modo di non perdere mai il contatto con la comunità e l'aspetto familiare che è stato dato al progetto stesso".



IL NUOVO RUOLO - "Nel ruolo da manager devi pensare a lunga scadenza. Da calciatore o da tecnico sai cosa accadrà al momento della conferenza stampa prepartita, ma non cosa succederà dopo il match. Da manager di un club devi pensare di costruire e ragionare in un lasso di tempo molto più ampio: ad esempio cinque anni".