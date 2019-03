Mario Balotelli torna a far parlare di sé per i rapporti non idilliaci con gli ambienti in cui si è trovato a giocare. In occasione della partita tra Marsiglia e Nizza di domenica, dove è stato assoluto protagonista firmando l'1-0 dell'OM sulla sua ex squadra, Super Mario ha indispettito con il suo atteggiamento alcuni ex compagni. In particolare, il difensore Christophe Hérelle, che nel tunnel del Vélodrome all'intervallo si è lasciato sfuggire un "Parla troppo!".



Questa la spiegazione di Hérelle, riportata dalla testata francese RMC Sport: "Balotelli ha iniziato a insultarci fin dall'inizio, dopo un contatto con Lees-Melou. Non mi è piaciuto e gli ho risposto, gli ho detto di smetterla: ci vuole rispetto per persone, società e tifosi. L'ho visto correre come non l'avevo mai visto fare nella prima parte di stagione qua da noi; in sei mesi non aveva fatto nemmeno un gol. La sua esultanza dopo quello che ci ha segnato fa girare le palle... Andavamo d'accordo, ma arrivati a un certo momento lui deve portare rispetto per il Nizza e i suoi partner".