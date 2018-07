E’ stato il ventiduesimo brasiliano della storia bianconera, il secondo dopo Lucio a compiere il percorso che da Milano, sponda nerazzurra, porta a Torino sponda bianconera. Stiamo parlando di, meglio noto comeche nell’ultimo giorno del calciomercato 2015 si trasferì alla Juventus per la cifra di 11 milioni più 2 eventuali di bonus. Nelle 35 presenze accumulate in un anno e mezzo, l’attuale centrocampista dell’Hebei Fortune mise a referto 2 gol ma non rese secondo le aspettative che i tifosi riponevano in lui. Nonostante ciò, Hernanes ci ha fatto sapere di esser felice nel parlare di Juve e ha scelto la redazione de “IlBianconero.com” per parlarne.