Hernanes come Fonseca: 8 turni di squalifica nella Prima Categoria piemontese. Ecco cos'ha fatto

L'exè stato protagonista di un episodio simile a quanto capitato all'allenatore deled ex. Come al portoghese, anche al brasiliano è stata comminatache di fatti chiudono anzitempo la suaIl Profeta milita nellanelle fila del, capolista del campionato. Domenica 2 marzo, i suoi affrontavano la​in una gara valida per laA inizio secondo tempo,Nei minuti finali, la Spinettese conquista unma al centrocampista non va giù la decisione dell'arbitroTra i due parte un diverbio molto acceso che viene così ricostruito dal Comunicato emesso dal

"Nello specifico il giocatore, a seguito della concessione di un rigore in favore degli avversari,L'arbitro decideva quindi di ammonirlo, ma prima di poter esibire il cartellino gialloL'arbitro faceva per estrarre il secondo giallo e quindi il cartellino rosso ma il Sig. De Carvalho Viana Anderson HernanesVeniva allontanato dai compagni mentre continuava a protestare", questa la motivazione della squalifica.

Con le otto giornate di squalifica,Il brasiliano aveva messo a segnoquando però era sceso con una continuità maggiore e che ora, a causa di impegni lavorativi, non può più avere.