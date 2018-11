La Roma ci sta pensando per gennaio: offerta intorno ai 10 milioni di euro al Porto e contratto da 4 anni per il giocatore. Hector Herrera, però, allontana i giallorossi direttamente nel post partita di ieri contro il Lokomotiv Mosca. Queste le parole del classe '89 messicano: "La cosa migliore sarebbe trovare un accordo col Porto. Sto dando anima e corpo per questa squadra, è chiaro che mi piacerebbe restare ancora qui".



SALTA IL BLITZ? - Monchi stava pensando a un blitz in terra portoghese la prossima settimana, con la sosta per le nazionali. Ma queste parole possono cambiare i programmi giallorossi. Hector Herrera è in scadenza di contratto nel 2019.