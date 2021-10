E' stato svelato il nome del giocatore del Psg derubato da una prostituta transessuale ieri a Parigi. Si tratta di Ander Herrera, come conferma un membro del suo entourage all'AFP: "Stava rientrando dal Parco dei Principi dove aveva partecipato a un workshop a un evento con i partner del club; tornando a casa, fermo a un semaforo mentre attraversava il Bous de Boulogne, una persona è salita in macchina e ha preso telefono e portafoglio in vista. Ander gli ha proposto 200 euro per riavere indietro portafoglio e telefono, poi ha fatto scendere la prostituta chiamando subito la polizia".