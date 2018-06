Un leader silenzioso, un centrocampista moderno. Nel Messico che diverte e si diverte Hector Herrera è l'uomo in più. Il Mondiale russo è servito a confermare le sue qualità, le ottime prestazioni contro Germania e Corea el Sud hanno rilanciato il suo nome in ottica mercato. Dopo cinque anni in Portogallo l'ex volante della nazionale olimpica messicana, oro a Londra 2012, è pronto a salutare il Porto, nonostante un contratto in scadenza tra un anno. Questione di stimoli e di ambizioni, tecniche ed economiche. I Dragoni hanno già capito che lo perderanno, il futuro di Herrera sarà in Spagna, Inghilterra o Italia.



SFIDA ITALIANA - Che il ragazzo cresciuto nel Pachuca abbia estimatori in Serie A non è una novità. Un paio di anni fa ci hanno provato Juventus e Napoli, ora sul suo profilo ci sono Milan e Roma. Mirabelli lo segue da mesi, il caos societario e la probabile esclusione dall'Europa League hanno frenato ogni tipo di affare, affare che ora fiuta la Roma. Monchi infatti, lo considera un potenziale sostituto di Nainggolan, ormai a un passo dall'Inter, indipendentemente dall'arrivo di Cristante. Contatti sono in corso, ma attenzione alle sorprese.



CARTA LOPETEGUI - Secondo quanto riporta Espn, infatti, Herrera è finito nel mirino del Real Madrid. Carlos Bucero, agente del Lopetegui, si sarebbe mosso in prima persona con il Porto. Il nuovo allenatore delle merengues è stato sulla panchina del club portoghese da maggio 2014 a gennaio 2016, conosce Herrera e vorrebbe portarlo a Madrid. Rumors, che si aggiungono a quelli che arrivano dall'Inghilterra riguardo a Everton, Arsenal e West Ham. Insomma, prendere Zorro, come viene soprannominato, non sarà una passeggiata.