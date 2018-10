Monitorato nelle ultime settimane da Inter e Roma il centrocampista messicano Hector Herrera, alla fine della sua avventura al Porto. Il ventottenne è soprannominato “El Zorro”, in italiano “la volpe”, e come l’astuto animale aspetta l’occasione migliore per strappare il contratto più importante della carriera. Occhio, però, alla Premier: secondo la Gazzetta dello Sport, il Watford della famiglia Pozzo è in piena corsa per Herrera, così come Arsenal e Crystal Palace.