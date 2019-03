L’Atletico Madrid è saldamente in pole position per Hector Herrera, centrocampista messicano in scadenza di contratto con il Porto. Un boccone prelibato a parametro zero sul quale diverse società ci avevano fatto più di un pensiero, ma il club spagnolo è stato quello che ha mosso i passi più importanti. Lo fa sapere Sportitalia​: lo voleva l'Inter, va verso i Colchoneros.