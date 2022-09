Dopo Sebastien Haller, un altro giocatore di Bundesliga deve sospendere momentaneamente la propria carriera a causa di un tumore ai testicoli. La malattia aveva colpito anche Timo Baumgartl e Marco Richter, tornati in campo: ora è toccato a Jean-Paul Boetius, costretto a fermarsi. Il 28enne centrocampista dell'Hertha Berlino, arrivato in estate, si opererà domani: il cancro gli è stato diagnosticato ieri durante un esame urologico.



IL COMMENTO DI BOBIC - "Per quanto amara sia questa notizia ora, siamo pieni di speranza e fiducia. Jean-Paul si riprenderà e tornerà in gruppo il prima possibile", ha detto il direttore sportivo Fredi Bobic. "Fino a quel momento, avrà tutto il nostro supporto".