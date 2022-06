Kay Bernstein è stato eletto come nuovo presidente dell'Herta Berlino. In seguito a un'assemblea storica, il 41enne prenderà il posto di Werner Gegenbauer, storico presidente che iniziò la sua avventura nel 2008. Bernstein, però, non è un semplice presidente: è un ex ultras della squadra di Berlino. Una scalata a dir poco impressionante, quella del 41enne, che in pochi anni si è ritrovato con un ruolo amministrativo all'interno del club per il quale ha sempre tifato.



CONCORRENZA SBARAGLIATA - Il neo-presidente dell'Herta Berlino ha vinto con un netto distacco rispetto ai diretti avversari, incassando ben 1670 voti su 3016 schede elettorali. Un'elezione, questa, che può far dormire sogni tranquilli ai tifosi dell'Herta: al timone del club c'è una persona che ha a cuore il futuro della squadra.