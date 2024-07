Hertha Berlino, Demme: "Napoli è stato un sogno, ma voglio giocare di più e la mia famiglia voleva tornare"

Getty Images

Diego Demme è tornato in Germania e oggi si è presentato come un nuovo centrocampista dell’Hertha Berlino. Parlando in conferenza stampa dopo l’ufficialità pubblicata sul sito web e sui canali social del suo nuovo club, il centrocampista che ha lasciato il Napoli al termine della passata stagione ha voluto ricordare la sua esperienza in Italia.“Sono molto felice, eravamo in contatto con l’Hertha ormai da un po’, un anno a dire il vero. Ho avuto buoni colloqui con i responsabili e mi hanno semplicemente convinto".

"Inoltre, dopo la nostra esperienza in Italia, noi come famiglia volevamo tornare in Germania. Penso che qui a Berlino e con un club così grande si possa ottenere molto, ed è per questo che ho deciso di intraprendere la strada con l’Hertha".“La mia esperienza al Napoli? Trasferirsi a Napoli è stato un grande sogno diventato realtà. Poter giocare per un club del genere è stata una bellissima esperienza. E poi vincere il campionato l’anno scorso: semplicemente fantastico. Mio padre grande tifoso del Napoli? Penso che sia soprattutto felice di potermi vedere giocare più spesso (sorride). Non sono stato in campo così spesso ultimamente e spero che le cose qui cambino”.