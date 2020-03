Nello Di Martino, team manager dell'Hertha Berlino, ha concesso una intervista esclusiva ai colleghi di Teleradiostereo. Ecco quanto dichiarato su Piatek: "E' un ragazzo fantastico. Io, lui, Ascacibar e Cunha parliamo fluentemente italiano. Piatek è un grande giocatore, ma qui si gioca un calcio diverso rispetto all'Italia. In Germania l'attaccante deve fare anche la fase difensiva e su questo deve migliorare. Non so perchè sia andato via dal Milan, sicuramente potrà dare una grande mano all'Hertha".