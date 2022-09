Il calciatore dell'Hertha Berlino Jean-Paul Boetius, operato per un tumore ai testicoli, ha affidato ai social il proprio messaggio:



"L'intervento è andato bene. Grazie per le parole commoventi e rinfrancanti. Mi sento benedetto e privilegiato. Un ringraziamento speciale all'Hertha e al team medico per l'aiuto".