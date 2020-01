Non solo Jesùs Suso: oltre allo spagnolo, volato questa mattina in Andalusia e pronto a indossare la maglia del Siviglia, il Milan pianifica anche la cessione di Krzysztof Piatek. Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata: dalla Germania hanno alzato l'offerta,: in rossonero, il polacco guadagna 2 milioni di euro, e proverà a chiudere un ingaggio leggermente superiore: l'entourage al lavoro per trovare la quadra.