L'Hertha Berlino l'anno prossimo giocherà in Zweite Bundesliga dopo la retrocessione di questa stagione. In queste ore il club ha ufficializzato una doppia uscita: quella del centrocampista Santiago Ascacibar (ex Cremonese riscattato dall'Estudiantes) mentre Omar Alderete, difensore centrale paraguaiano, 26 anni, è stato riscattato dagli spagnoli del Getafe.