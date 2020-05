"Sala, please, delete the video please." pic.twitter.com/tNdfMkVA6O — Christopher Hahn (@Hahnebuechen) May 4, 2020

Die Bilder von Salomon #Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben – auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

nella bufera. L'attaccante dell'si è reso protagonista di un gesto folle che ha scatenato furiose reazioni in Germania:. In un video di circa 15 minuti, Kalou entra in ufficio e parla normalmente con un membro dello staff, entra in spogliatoio senza rispettare il distanziamento dai compagni che anzi saluta con strette di mano e pugni, entra nell'infermeria dove un compagno di squadra sta effettuando il tampone. Il tutto senza indossare la mascherina. E a questo si aggiunge anche un siparietto con i compagni nel quale l'ex Chelsea si lamenta per la riduzione dello stipendio per l'emergenza coronavirus.La bravata di Kalou rischia ora di avere pesanti ripercussioni, perché se l'Hertha al momento non commenta dura è stata invece la reazione della(Federcalcio tedesca): "Le immagini di Salomon Kalou dallo spogliatoio dell'Hertha Berlino sono assolutamente inaccettabili. Non ci può essere tolleranza per questo - anche per quanto riguarda i giocatori e le società che aderiscono alle linee guida perché hanno colto la gravità della situazione".