L'ex centrocampista del Chievo e de Brescia Perparim Hetemaj è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Gilla FC, futuristica squadra delle serie minori in Finlandia che è stata fondata nel 2022 da alcuni celebri youtuber del paese e che, dicono loro, "è la più seguita della nazione". Per il finlandese, che ha lasciato l'HJK Helsinki dopo l'ultima apparizione europea, continua così il rapporto con il calcio, sebbene in salsa molto minore.