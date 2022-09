Nel post partita di Roma-HJK Helsinki ha parlato il centrocampista ex Chievo Hetemaj. Le sue parole:



"Loro sono una grande squadra, hanno grandi giocatori. Siamo venuti qui per provare a dare fastidio. Nel secondo tempo è uscita la qualità della Roma".



Hai giocato contro la Roma e contro il Betis, chi ti ha impressionato di più?

"La Roma ha più qualità. Il Betis non ha fatto vedere tanto contro di noi, però il sintetico può aver influito. Per noi giocare in casa è più semplice perché siamo più abituati. Per la Roma non sarà facile venire quando farà freddo".



Cosa ti ha impressionato di più della Roma?

"Tutto, sono una squadra molto fisica. Hanno tante variazioni in attacco, hanno tante opzioni. Possono giocare sulle fasce o nello stretto. È stata una partita molto difficile per noi. Il nostro campionato non è all'altezza dell'Italia".