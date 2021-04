Achraf Hakimi, freccia dell’Inter di Conte, super innamorato della moglie Hiba Abouk. Attrice e grande appassionata del cinema italiano. Con lei Achraf sta imparando l’italiano: “Mi ha fatto vedere bellissimi film - le parole di Hakimi a Repubblica -. Devo ringraziare anche la musica di Ghali, che ha origini arabe come me. Lo ascoltavamo già in Spagna. È bravissimo, mi piacerebbe conoscerlo un giorno”.



