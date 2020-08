Guillermo 'Barros' Schelotto, allenatore dei Los Angeles Galaxy, parla a TuttoJuve.com dell'ipotesi Gonzalo Higuain per la sua squadra: "Higuain? E' molto difficile che possa arrivare, abbiamo già tre giocatori lì davanti che guadagnano un milione e mezzo di dollari. Ciascuno di loro, parlo del "Chicharito" Hernandez, di Dos Santos e Pavon, non andrà via. Gonzalo è un ottimo giocatore, ma fino al 2021 il nostro attacco è bloccato".