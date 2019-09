Gonzalo Higuain, attaccante rientrato alla Juventus dopo l'anno passato tra Milan e Chelsea, parla a Fox Sports Argentina di quello che sarà il suo futuro: "Non so se mi ritirerò qui, ora rimango alla Juve per rispettare il mio contratto (scade il 30 giugno 2021, ndr). Mi sento molto bene qui, conoscono i compagni di squadra, lo staff, è stato facile per me tornare qui. Tornare al River? Non chiudo mai le porte al River, ma ora penso al presente che è qui in Italia. Seguo il River e mi rende felice vederlo. Gallardo? Può avere un grande futuro in Europa".



I NUMERI COL RIVER - Tornato in bianconero, ha trovato il gol contro il suo passato, il Napoli, nella sua nuova prima allo Stadium. Col club partenopeo ha scritto la storia della Serie A, con il River invece ha fatto il debutto nel grande calcio: 31 partite e 13 gol, guadagnandosi la chiamata del Real Madrid. E non chiude la porta ai Millonarios.