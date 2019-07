Gonzalo Higuain non vuole sentire storie, desidera solo la Juventus: l'ennesimo segnale al club bianconero che in questo momento l'addio non sia un'opzione arriva dopo un'estate nella quale il Pipita e il suo entourage hanno più volte ribadito la medesima volontà di rimanere a Torino e di non partire per altre destinazioni.



NIENTE ROMA, NESSUN CONTATTO CON FONSECA - Nessuna intenzione di andarsene, dunque: nessuna apertura alla Roma, nessuna conversazione telefonica con l'allenatore Fonseca, che lo vorrebbe, ma non ha mai avuto contatti con lui. Per Higuain, da fine maggio, c'è solo la Juve: a maggior ragione dopo l'arrivo di Maurizio Sarri.



AFFITTO DI UN IMMOBILE A TORINO: UN SEGNALE ALLA JUVE - La Juve ovviamente proverà in ogni modo a piazzarlo, o a fargli capire che è di troppo, probabilmente inserendo un altro attaccante da agosto in poi e sperando di trovare una soluzione che al momento non c’è: nel frattempo però il segnale da parte di Higuain sulla volontà di permanenza è reso palese dalla firma dell'affitto di un immobile a Torino, dal costo di 10mila euro al mese, arrivato secondo quanto riporta ilbianconero.com nelle scorse ore e in procinto di effettuare il trasloco da Londra. Certo, questo fatto non implica che il Pipita sarà ancora bianconero dopo il 2 settembre, dato che esistono clausole per liberarsi da questo tipo di affitti, ma sicuramente è indicativo di ciò che ha deciso l'argentino per il proprio futuro, almeno momentaneamente.