Il Messaggero fa il punto sulla situazione di Gonzalo Higuain. L'argentino è in uscita dalla Juventus e la Roma lo accoglierebbe volentieri a Trigoria, il nodo però resta l'ingaggio. Il Pipita, al momento, percepisce 7 milioni netti all'anno, fino a giugno 2021. Higuain ha accettato l'idea di ridursi l'ingaggio per venire in giallorosso, spalmando il contratto in più stagioni, ma non intende rimetterci soldi e chiede ai bianconeri una buonuscita.