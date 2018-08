Gonzalo Higuain è stato intervistato da DAZN: "Una felicità immensa, stare al Milan è un motivo d’orgoglio. Spero di ripagare tutta la fiducia, sono molto speranzoso per questa nuova avventura".



Sui motivi che lo hanno portato a scegliere il Milan: "Mi ha convinto Leonardo, poi anche il mister. una squadra che può fare grandi cose, ha le caratteristiche anche per esprimere il meglio di me, di riportare il Milan dove era, più in alto possibile".



Su Gattuso: “Ha parlato poco con me, ma sappiamo la sua storia, ha vinto un Mondiale... è un grande onore essere allenato da lui".



Su Biglia: "Anche Biglia mi ha convinto a venire al Milan, ma non solo lui...la progettualità del Milan, tutto: sono molto felice di essere qua".



Sulle reti attese dai tifosi: “E’ molto difficile battere il mio record di goal! Ma siamo a inizio stagione e ognuno crea le sue sfide, è il bello del calcio".



Sugli obiettivi: "Rendere felici i tifosi, la società che mi ha dato fiducia e poter vincere qualcosa di importante con questa maglia".