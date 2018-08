La maxi-operazione che potrebbe presto portare Gonzaloe Mattiaalcon Lenoradoche tornerebbe allaè complicata dal punto di vista dei tifosi, ma non altrettanto, a livello economico per le società. In particolare per il club bianconero, l'operazione avrà un impatto positivo di 19,5 milioni di euro. Ecco nel dettaglio di Tuttosport i dati di bilancio.