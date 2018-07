Come riportato da Sky Sport, l'Atletico Madrid ha chiesto Giroud al Chelsea in prestito con diritto di riscatto. Il club inglese sembra però deciso a privarsi del campione del mondo solo di fronte a una cessione definitiva o almeno con un obbligo di riscatto da parte dell'acquirente. La partenza di uno degli attaccanti oggi a disposizione di Sarri è condizione necessaria - secondo la ricostruzione - per lanciarsi all'assalto di Gonzalo Higuain.