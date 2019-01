Gonzalo Higuain presto sarà un nuovo calciatore del Chelsea. Oggi sono sorti alcuni piccoli intoppi nella trattativa fra Milan, Juventus e Chelsea, che però, secondo quanto riportato da Sky Sport sono stati risolti in serata e ora il giocatore si è finalmente imbarcato in direzione Londra. Via libera per le visite mediche che Higuain effettuerà nelle prossime ore con il Chelsea che prende l'attaccante argentino in prestito dalla Juventus rilevando le condizioni del Milan, con obbligo di rinnovo del prestito per altri 12 mesi al verificarsi di determinate condizioni.