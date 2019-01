Come stanno davvero le cose sul fronte Higuain? Da Sky aggiornano così: "A noi risulta che Sarri voglia davvero Higuain, su questo non c'è dubbio; ma tra Sarri e la dirigenza del Chelsea non c'è molto feeling sul mercato. Ecco perché la trattativa non ci risulta essere così avanzata. E poi c'è da convincere anche il Milan: chi prenderebbe al posto del Pipita sul mercato? E' un affare tutt'altro che semplice", fa sapere Sky.