A scaldare Milan-Genoa ci saranno due numeri 9 pesanti come Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek: nella sfida gol tra i due è favorito il Pipita, dato a 1,73 per una marcatura, mentre il ritorno al gol del polacco vale 3,05. Per gli amanti della statistica: l’ultimo successo del Genoa a San Siro è datato 2015. Allora i rossoblù vinsero per 3-1, risultato che nel match di domani è valutato 85,00.