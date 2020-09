Manca poco per la separazione tra Gonzalo Higuain e la Juventus. Il fratello-agente del Pipita è a Torino per discutere i dettagli (non pochi) per la buonuscita. L’argentino vorrebbe tutti i 9 milioni di euro, mentre il club punta a concedergli una cifra più bassa. L’intenzione è quella di chiudere in fretta la questione, alla luce dell’accordo trovato con l’Inter Miami, prossima squadra di Higuain che ritroverà anche l’ex compagno Blaise Matuidi.