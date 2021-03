Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Juventus e Milan, parla a F12, tornando su un suo trasferimento passato, ai tempi del River Plate: “Dovevo scegliere se andare al Real Madrid o al Milan che era una squadra di ‘super galacticos’. Poi sono andato al Madrid e avrei dovuto finire al Castilla o addirittura in prestito in qualche altra squadra, ma dopo un paio di allenamenti Capello disse: ‘Tu rimani con noi’”.