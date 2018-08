Come appreso da calciomercato.com, è stato trovato l'accordo per la quadratura del cerchio:E' fatta, mancano solo le firme sui contratti.- Giornate dure, giornate lunghe, sull'asse Milano-Torino. Prima la notte tra lunedì e martedì, con; poi i nuovi incontri di ieri, per trovare un accordo sulla buonuscita del Pipita con la, con la strada che sembrava leggermente più in salita del previsto; poi, le novità di oggi, prima l'agente dell'attaccante della Juve che incontra la dirigenza bianconera, poi l'agente di Bonucci negli uffici legali juventuni a Milano.- Gonzalodiventerà un nuovo attaccate delin prestito oneroso, intorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 36; per, invece, scambio alla pari e trasferimenti a titolo definitivo. LQueste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, all'uscita dagli studi legali bianconeri, dai quali si è diretto a Casa Milan, dove è arrivato intorno alle 18.