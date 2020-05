Resta la magia di Paulo Dybala, il gol del vantaggio di Aaron Ramsey, la reazione della formazione bianconera dopo il crollo di Lione di dieci giorni prima. Restano alcune decisioni forti di Maurizio Sarri, che per l'occasione ha escluso Miralem Pjanic e Adrien Rabiot, i veri bocciati dopo la sconfitta di Champions. Restano alcuni dubbi, come quelli legati alla coppia difensiva centrale, se non fosse stata rinviata la partita di una settimana forse sarebbe stata composta da Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt con Leonardo Bonucci in panchina. Resta in ogni caso la sensazione che al netto delle difficoltà sia la Juve comunque la squadra da battere.I – Si è completamente ribaltata la situazione per il Pipita.provando a realizzare il realizzabile a un anno dalla fine del contratto, respingendo le richieste di Higuain per un eventuale rinnovo. E scatenando l'ira del Pipita, che in Argentina era andato e rimasto il più possibile soprattutto per i noti motivi familiari, ma non solo per quello. A Torino è rientrato per evitare di scivolare dalla parte del torto, nonostante la prima reazione sia stata quella di chi sentendosi nuovamente scaricato avrebbe preferito evitare proprio di tornare a disposizione di una squadra che non crede in lui.: che sia in MLS, al River Plate o in qualunque altra piazza. Sono passati 80 giorni e nessuno più di Higuain ha compiuto un giro intero intorno al mondo Juve.