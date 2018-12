Gattuso dice che sta pagando la partita con la Juventus, il rigore sbagliato e l’espulsione., dunque,con la perdita di Biglia e Bonaventura a centrocampo, seguito a ruota dalle prestazioni sotto rendimento di Calhanoglu (a dire il vero mai decisivo quest’anno) e dello stesso Suso, uno dei principali rifornitori del Pipita. Suso che, tra l’altro, da un po’ convive con dei problemi fisici (rischiava di saltare anche la partita con la Spal).(un solo gol in cinque gare). D’altronde però ne aveva segnati 3 a novembre, mese in cui stavolta ha saltato ben due partite per squalifica (il mese macchiato appunto da quel Milan-Juve di cui sopra). Da due anni a questa parte, inoltre, Higuain è sempre “calato” nel girone di ritorno. Significativa l’ultima stagione in cui ha registrato solo 2 gol dal 9 febbraio al 19 maggio. La Juve annota sul taccuino e non perdona.DIFESA A TRE, IL PIPITA SOFFRE – Sarà forse un caso, ma è dalla partita con la Sampdoria, la decima giornata (l’ultimo gol di Higuain), che il Milan affronta (Juve e Fiorentina a parte). Di fatto a cinque. Il Genoa di Juric, l’Udinese di Velazquez, il Torino di Mazzarri, il Bologna di Inzaghi e da ultimo il Frosinone di Barone. Squadre che tendono cioè a schiacciarsi nella propria metà campo, creando densità in zona centrale. Ecco ad esempio lo schieramento difensivo del Bologna in Bologna-Milan.In tutti questi casi Higuain ha sempre provato a distaccarsi appena dalla prima punta “vera”, Cutrone, per meglio raccogliere le seconde palle o i cross diagonali radenti, e per legare un po’ tra centrocampo e attacco. Questo, inconsciamente, lo ha forse portato adCosì quando si è ritrovato da solo là davanti contro le fisicità dei difensori della Fiorentina, anche se schierati a quattro, li ha sofferti ugualmente, facendosi soffiare diversi palloni da Pezzella, Victor Hugo e Milenkovic.TRE CASI FRESCHI– Poi c’è stato. Di nuovo una difesa a cinque, piuttosto bloccata. Cutrone partiva leggermente a sinistra, in una sorta di tridente, ma poi finiva sempre per tagliare sul primo palo, lasciando come al solito a Higuain lo spazio per arrivare a rimorchio, praticamente solo. Ma. Non alzava nemmeno la testa verso di lui. E più veniva ignorato, più si sbracciava, Higuain, per poi abbattersi l’istante successivo.Fosse solo Castillejo.. Eccovi, sempre nel primo tempo di Frosinone-Milan,. Ora io dico, non sarà in forma il Pipita, non starà attraversando un bel momento (forse in questo Milan si sente retrocesso, soffre per CR7..), però l’ultimo passaggio dei rossoneri deve finire più spesso sui suoi piedi, specie quando è libero così.O così.Come nel basket, per citare una vecchia similitudine di Allegri, anche nel calcio la palla alla fine deve andare al più buono. Quello che ha più confidenza col tiro. Qui sopra una conclusione col piede debole di(che infatti verrà ribattuta) non è uguale a una conclusione di Higuain (che la chiede platealmente, tutto solo). Il Pipita quella palla, come avverrà più avanti, la potrà anche sbagliare. Ma lui è il Pipita, bisogna dargliela.COL 3-4-1-2 –(“Non è stato bravo a livello di conclusioni, ma voglio vedere quel tipo di giocatore”). E’ stato forse un cambio di atteggiamento scattato dopo la chiacchierata dell’intervallo, o forse è statoIn particolare da quando Calhanoglu ha preso il posto di Castillejo dietro le due punte, con l’ingresso di Conti e Laxalt sulle corsie laterali. Il turco e l’argentino, più vicini, hanno duettato centralmente più di una volta, creando maggiori difficoltà ai tre dietro di Baroni. Questo tipo di gioco ha indubbiamente coinvolto di più il Pipita, che evidentemente ha bisogno di un trequarti tecnico con cui dialogare, proprio come aveva bisogno di Dybala alla Juventus.IL GOL MANGIATO – Infattiè arrivata proprio dai piedi di un numero 10. Era l’ottantottesimo minuto. Calhanoglu spostatosi a destra ha servito Higuain al centro dell’area, e il Pipita l’ha sparata in tribuna. Qui la responsabilità non è di altri, ma è tutta sua.ZERO GOL DI TESTA – Mi ricollego infine a quanto scrivevo sopra a proposito dei duelli in area, le sane sportellate coi difensori avversari. E’ un aspetto del mestiere che Higuain sembra aver messo un po’ da parte da quando spartisce l’area con Cutrone.Quasi rinunciatario. Come in questo caso di Milan-Fiorentina, quando Calabria la mette, e lui si fa anticipare tanto da Pezzella quanto da Milenkovic.CR7, DA RIVALE A ESEMPIO-. Quella voglia di andare sulle palle sporche, di arrivar prima sugli avversari nella mischia, mettendoci la testa. Dov’è finito il sacro fuoco, Pipita?Basta complessi nei suoi confronti. L’effetto CR7 allora toccherà paradossalmente (e finalmente a suo vantaggio) anche il Pipita.