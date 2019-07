Il nodo più grande rimane l’ingaggio, eppure l’ottimismo degli analisti è evidente. La Roma è la prima scelta per il futuro di Gonzalo Higuain secondo le previsioni dei bookmaker: la chiara apertura del neo ds Petrachi nella conferenza stampa di ieri lancia i giallorossi sul tabellone Sisal Matchpoint, dove l’arrivo del Pipita nella Capitale è dato a 2,00. Più in salita la strada che porta alla Fiorentina, che avrebbe pensato all’argentino dopo l’arrivo del nuovo patron, Rocco Commisso. In questo caso, però, l’ingaggio pare un ostacolo insormontabile, vista la quota a 12,00, riferisce Agipronews; più plausibile l’ipotesi Atletico Madrid, a cui il giocatore si è proposto tramite il fratello-agente, ma per ora i Colchoneros sono alle spalle della Roma, a 5 volte la posta.