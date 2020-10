Diego Alonso bacchetta Gonzalo Higuain. L'allenatore dell'Inter Miami è tornato sull'espulsione dell'attaccante argentino per proteste contro l'arbitro al termine dell'ultima partita di MLS persa 2-1 con i Montreal Impact di Saputo: "Mi piacciono i giocatori che difendono la propria squadra, ma in campo. Non bisogna farsi espellere per dimostrare il proprio impegno, Gonzalo è molto coinvolto con il club, i compagni e lo staff tecnico".