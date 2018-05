Archiviata la stagione con la Juventus, Gonzalo Higuain si prepara a vivere un Mondiale da protagonista. Rientrato in Argentina, il Pipita ha parlato a Espn: "Mi sento bene, ho vissuto una grande annata con Dybala, abbiamo vinto lo scudetto e la Coppa Italia. In Champions purtroppo il Real Madrid ci ha eliminato con un rigore all’ultimo minuto. Adesso siamo qui con la testa sgombra, siamo concentrati sulla nazionale, uniti più che mai. L’obiettivo è quello che hanno tutte le nazionali, cioè vincere il Mondiale. Dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi, di ciò che il tecnico ci chiede. Dobbiamo sapere che abbiamo una grande nazionale per realizzare il nostro obiettivo”.



DALLA FIGLIA ALLE CRITICHE - “La nascita di mia figlia? Sono molto felice, è un momento meraviglioso e unico. Da padre, ti dà grande forza e tranquillità. Purtroppo me ne sono dovuto andare subito. Essere qui non è una rivincita sui critici, è una nuova sfida. Sono molto contento, felice di questa convocazione alla terza Coppa del Mondo, che mi godo con la speranza di fare bene. L'infortunio di Romero? Spero di avere la fortuna di vederlo e di abbracciarlo, è stato uno di quelli che mi ha aiutato durante i momenti difficili, è una persona a cui voglio bene e che spero di incontrare".