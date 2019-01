Come racconta Sportitalia, arrivano novità sul fronte Higuain. E' tornato a muoversi il Chelsea che ha intenzione di chiedere un incontro la prossima settimana alla Juve per valutare la situazione Higuain. Il Chelsea vuole capire bene e ha intenzione di mettere a disposizione il riscatto da 36 milioni, oppure una cifra vicina, per sbloccare a gennaio. Il tutto passerebbe attraverso l’avallo del Milan, è una situazione delicata anche e soprattutto per gli aspetti legati al riscatto che i rossoneri oggi non possono garantire pur dovendo versare altri 9 milioni di prestito.