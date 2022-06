L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TyC Sports. Tanti gli argomenti trattati ( approfondisci qui ) tra cui la sua esperienza a Napoli e il ritorno da avversario:"Me ne sono andato dopo aver segnato 36 gol in una grande squadra, eppure non eravamo diventati campioni. Mi chiedevo cos'altro dovessi fare e quando la Juventus è arrivata non c'era spazio per dubitare. Non l'ho mai fatto, anche se è stata una decisione che mi è costata.