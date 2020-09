Gonzalo Higuain saluta definitivamente la Juventus. L’argentino ha raggiunto l’accordo con il club per la risoluzione del suo contratto: trovata l’intesa in termini economici, con il Pipita che si libera dai bianconeri e vola negli Stati Uniti per firmare con il suo prossimo club, l’Inter Miami, in MLS. Dalla Juve arriverà una buonuscita di 4 milioni di euro, ovvero leggermente superiore alla metà dell'ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione.​



ACCORDO CON MIAMI - Niente allenamento nella giornata di oggi e partenza in aereo: Higuain ritroverà l'ex compagno Matuidi, dopo aver raggiunto l’accordo definitivo con il club americano. La risoluzione con la Juve verrà formalizzato quando verrà trovata l’intesa finale con l’Inter Miami, ormai ad un passo.