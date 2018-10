Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport l'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain è tornato sul suo addio alla Juventus



E con la Juve? Possiamo dire che la situazione ha preso una brutta piega dalla finale di Coppa Italia in poi?

"Dentro di me quel giorno ho avuto la sensazione che sì, forse sapevo che si era rotto qualcosa. E poi hanno preso Ronaldo. La decisione di andare via non è mia. Ho dato tutto per la Juve, ho vinto diversi titoli, dopo di che è arrivato Cristiano, il club voleva fare un salto di qualità e pensate che mi hanno detto che non potevo restare e che stavano provando a cercare una soluzione. La soluzione migliore è stata il Milan"



Ha sentimenti di rivalsa nei confronti del club bianconero?

"No, nessuno. Il mio è un sentimento di affetto perché mi hanno trattato benissimo. Compagni e tifoseria mi hanno dato un affetto enorme. Però non ho chiesto io di andare via. Praticamente, lo dicono tutti, mi hanno cacciato. Al Milan ho avuto da subito un amore grandissimo e così mi hanno convinto".