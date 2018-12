La Juventus tifa Milan nella corsa ad un posto Champions. I rossoneri, infatti, posono permettersidi riscattare Gonzalo Higuain per 36 milioni di euro solo nel caso in cui Gattuso riesca a finire tra le prime quattro squadre in classifica. Intanto si continua a parlare del futuro dell'argentino che, secondo quanto riporta Sky Sport, non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale del Chelsea. Sarri farebbe carte false per riaverlo in squadra ma ancora i Blues non si sono mossi con un'offerta concreta.